Policia Militar prende homem com droga e armas de brinquedo, preso é suspeito de cometer vários roubos, em Novo Progresso

Em diligencia a guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Maduro, momento que estava na capturar de assaltantes que invadiram residência na manhã desta sexta-feira (18), em Novo Progresso, recebeu uma informação através de denúncia anônima que um homem suspeito de cometer os roubos estaria em uma residência no setor industrial.

Ao chegar no local foi encontrado um indivíduo suspeito, o mesmo ao avistar a viatura demonstrou nervosismo. Em abordagem ele se identificou como Leandro , a polícia adentrou na residência do mesmo, com sua autorização, foi encontrado em cima da cama dois simulacros de revólver, duas porções de produto análogo a crack e R$: 667,00 reais em dinheiro.

De acordo com a polícia o suspeito já possui passagem na justiça pelo crime de homicídio.

O preso com droga,3 celulares , R$ 667 e os simulacros de revolver foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

As vitimas de assalto na manhã desta sexta-feira 18 de junho, fizeram o reconhecimento e não constataram que ele tinha participado do assalto na residência.

