Encapuzados durante assalto, bandidos fazem família refém em residência de Novo Progresso e fogem com dinheiro e objetos

Conforme relato na polícia as três pessoas estavam de mascaras e usavam boné, com altura mediana de 1.75 cm.

Toda a família foi trancada dentro de um quarto e com o controle do portão saíram da casa rumo ignorado.

Três homens armados de posse de um facão, abordaram a vítima na saída da residência, onde entraram na casa e fizeram a família refém. Na residência situada na rua XV de setembro esquina com rua Jerusalém no bairro Jardim Paraiso, estavam 5 adultos e uma criança, todos ficaram sob ameaça dos assaltantes que queriam dinheiro. Eles já haviam adentrado ao local onde esta residência.

