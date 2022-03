Foragido do Maranhão, homem morre ao trocar tiros com a Polícia Civil, no Pará

Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará (Foto:Divulgação/portal Debate Carajás)

Com a prisão decretada pela Justiça, ele era acusado de matar irmão de delegado da Polícia Federal

Renilson Pinto Rodrigues morreu ao trocar tiros com a Polícia Civil, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, nesta quarta-feira (9), em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

A ação ocorreu por volta de 5 horas, na zona rural, distante cerca de 40 quilômetros da sede do município. (As informações são do portal Debate Carajás).

Ele era acusado de matar o irmão de um delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, em 2016, na cidade de Riachão, no sul do Estado do Maranhão. Na comunidade onde o Renilson morava, ele utilizava o nome falso de “Carlos”.

Amigos do adolescente quiseram vingar a morte dele, feriram um suposto envolvido e foram detidos

Jovem de 22 anos é degolado em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará

De acordo com a Polícia Civil, no momento em foi dada voz de prisão, o acusado atirou duas vezes contra a equipe policial. E, na troca de tiros, foi baleado. Os agentes o socorreram, levando-o para o Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Os policiais informaram que, com Renilson, foi apreendido um revólver, calibre 38, munição e uma identidade falsa, emitida no Distrito Federal, em nome de “Carlos Alberto Abadia Menezes”. O corpo está sendo levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

Jornal Folha do Progresso em 09/03/2022/10:47:47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...