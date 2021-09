Pará recebe remessa com mais 49.250 mil doses de vacina

(Foto:| Reprodução/Agência Pará) – Esse é o segundo lote recebido somente nesta terça-feira (28)

A chegada de novas remessas de vacinas é fundamental no combate à pandemia da Covid-19. A imunização é a principal forma de evitar mais contágios e o surgimento de novas variantes do coronavírus.

O Pará recebeu, na manhã desta terça-feira (28), a 92ª remessa de vacinas contra a Covid-19 com 49.250 doses da vacina AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e enviadas pelo Ministério da Saúde (MS).

A Sespa recomenda aos municípios que as doses deste lote sejam destinadas à segunda dose de quem já tomou AstraZeneca. A dinâmica da aplicação é definida pelas Secretarias Municipais de Saúde. “É necessário que as pessoas completem o esquema vacinal garantindo assim a imunização dos públicos alvos”, afirma a Diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes.

A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu as vacinas no Aeroporto de Belém e organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio das doses deve ser feito ao longo dessa semana por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios, e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação.

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a Sespa tem trabalhado há oito meses em conjunto com outras instituições para garantir que as doses cheguem à população de forma rápida, segura e eficaz. “Já ultrapassamos 11 milhões de doses recebidas e estamos nos esforçando para que os municípios cumpram o Plano Paraense de Vacinação, disponibilizando as doses imediatamente aos grupos pré-definidos em cada local”, afirmou.

Com mais essa remessa, o Pará totaliza 11.020.380 doses de imunizantes recebidos e destinados à população paraense, das quais, 3.817.990 são da CoronaVac/Sinovac; 3.981.050 da Oxford/AstraZeneca; 3.082.890 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

