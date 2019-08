Policia Militar prende três mulheres acusadas de tráfico de drogas no distrito de Caracol(Trairão)

(Foto:Divulgação Policia) – Elas estavam em um micro-ônibus que saiu de Itaituba; quase meio kg de crack foram encontrados na abordagem.

A Polícia Militar de Caracol, distrito de Trairão, prendeu, na noite desta sexta-feira (2), três mulheres identificadas como Alba da Costa Rocha, de 69 anos, Jessica Joane da Silva Lalor, 28 anos, e Rafaela Isabel da Silva Barbosa, de 25 anos, acusadas de tráfico de drogas.

As prisões ocorreram quando as acusadas foram surpreendidas no micro-ônibus em que estavam vindo da cidade de Itaituba. Foram encontrados com as mesmas a quantidade de 480 gramas de crack.

A prisão deu-se em decorrência de denúncia anônima. Elas foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil de Trairão, para apresentação e realização dos procedimentos cabíveis.

