PM acha droga em ônibus e prende passageiro de Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia)- Cerca de 12 kg de droga semelhante a maconha, foram apreendidos na noite deste sábado (03), pela Polícia Militar do Cachimbo dentro de um ônibus da empresa Ouro e Prata que faz linha da cidade de Porto Alegre (RS) até Santarém no estado do Pará.

O passageiro morador da cidade de Novo Progresso Polinario Pedro de Oliveira Pereira Lopes, residente do Bairro Cristo Rei ,foi detido em flagrante delito por volta das 23horas deste sábado (03/08/2019) com aproximadamente 12 kg de substancia semelhante a maconha dentro do ônibus da empresa Ouro e Prata.

“Ele afirmou para policia que a droga apreendida seria entregue em Novo Progresso”.

Polinario foi detido em flagrante na abordagem de rotina no ônibus da empresa Ouro e Prata na serra do cachimbo e será encaminhado para DEPOL do distrito de Castelo de Sonhos juntamente com droga, para procedimentos cabíveis.

