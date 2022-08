Parauapebas: mulher é flagrada com três quilos de cocaína

Kaline está em cana (Foto:Divulgação Policia) – Assim já cantava Bezerra da Silva, se referindo a cocaína na música Overdose de Cocada. Mas a cocaína encontrada com a Kaline Alves Martins não teve nada de boa, pelo contrário, lhe rendeu uma cadeia da “braba”.

Na noite desta quinta-feira (18), por volta das 19 horas, Policiais Militares montaram uma barreira policial na PA-275, precisamente nas proximidades da entrada da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

Os PMs haviam recebido a informação de que uma pessoa estaria trazendo cocaína para entregar em Parauapebas.

Após revistas a veículos vans e ônibus, os policiais pararam um ônibus da empresa Bueno vindo de Araguaína (TO). Na continuação da operação, os PMs abordaram Kaline Alves com uma sacola no colo. Logo foi percebido que a mercadoria em posse da mulher se tratava de cocaína, que segundo ela, estava sendo enviada por uma pessoa de alcunha “Gerais Serviços” e seria entregue para uma pessoa identificada apenas como “Mano”.

Antes de ser apresentada na Delegacia de Parauapebas a mulher tentou subornar os PMs oferecendo R$ 20 mil para que fosse liberada.

A polícia sabe que Kaline trazia pessoalmente cocaína para Parauapebas sempre na mesma modalidade, usando veículos de empresas de transporte com rotas intermunicipais.

