Barcarena pagará 14º salário aos servidores da educação

Os profissionais da educação de Barcarena foi anunciado na tarde desta terça-feira (12), após reunião entre o prefeito Renato Ogawa, a vice Cristina Vilaça, a secretária de Educação Ivana Ramos e o ex-prefeito Paulo Alcântara. – (Foto:Reprodução)

Todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação vão receber o rendimento, por meio de folha suplementar na próxima sexta-feira, dia 15. “O 14º salário foi possível porque houve sobras financeiras no ano letivo de 2020”, disse a secretária Ivana Ramos.

A vice-prefeita Cristina Vilaça parabenizou a gestão por conduzir com responsabilidade a aplicação dos recursos públicos. “É de uma grande satisfação receber essa notícia, quando a gente vive uma situação de pandemia ainda”, ressaltou ela. “É a promoção do trabalhador e da educação”, afirmou. “Isso é mais do que uma gratificação, é um reconhecimento de um trabalho executado por todos os educadores de Barcarena. Vamos dar continuidade a esse modelo de gestão, que reconhece o trabalho dos servidores”, finalizou Cristina.

O ex-prefeito Paulo Alcântara disse que o pagamento do salário extra demonstra o respeito que a administração tem com os servidores da educação. “Num ano diferenciado em que foi preciso tratar a educação de modo diferente, eles (os educadores) foram muito eficientes, muitos trabalhando remotamente e fazendo com que nossos alunos, mesmo diante de uma pandemia, tivessem bons aproveitamentos”, afirmou Alcântara, que ao final de sua gestão entregou novas creches e escolas em Barcarena.

