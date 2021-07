Polícia prende quadrilha que articulava ações de “novo-cangaço” contra agências financeiras no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na abordagem, houve uma troca de tiros onde o acusado identificado como Gildasio da Silva Barbosa foi atingido e socorrido, mas não resistiu e morreu ainda no local. Ele era foragido no Tocantins e envolvido em ações semelhantes ao novo cangaço em diversos estados brasileiros.

Os acusados identificados como Gildasio da Silva Barbosa mais conhecido como Bigode já era foragido do sistema penitenciário paraense, e já havia sido preso pelo mesmo crime nos Estados do Pará, Tocantins, e Mato Grosso. Já José Ferraz de Aguiar Júnior, conhecido como Goiano era foragido por roubo majorado. E Reinaldo Paulino da Silva Júnior.

Durante a operação, três homens foram presos e um não resistiu após trocar tiros com a polícia. Com os acusados foram encontrados explosivos, um fuzil e um revólver calibre 38, além de munições.

(Foto: Reprodução redes sociais) – Na tarde de quarta-feira (7), a Polícia Civil do Pará localizou uma quadrilha que se escondia em um sítio na zona rural de Canaã dos Carajás para articular ações de “novo-cangaço” contra agências financeiras na região sul do Pará.

