Duas crianças ficam gravemente feridas em acidente com micro-ônibus na Transamazônica, em Uruará

Um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou três crianças feridas, duas delas em situação grave. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (07), por volta das 14h30, na Rodovia Transamazônica, a 10 km da cidade de Uruará.

Segundo relatos de passageiros, a carreta não conseguiu subir uma ladeira e ao retornar de ré acabou colidindo na lateral do micro-ônibus, arrancando parte da parede lateral.

Uma das crianças feridas chegou a ficar presa nas ferragens. Um menino de 9 anos e outro de 11 anos tiveram escoriações e ficaram desacordados desde o momento da colisão, e permaneciam sem reagir após chegarem ao Hospital Municipal de Uruará.

O irmão deles, de 13 anos, teve fratura no braço. As crianças haviam saído da cidade de Altamira (PA) e viajavam na companhia da mãe com destino ao estado do Mato Grosso.

