Polícia prende quarto suspeito de envolvimento em roubo milionário a joalheria no centro de Belém

Imagem mostra o suspeito preso durante a segunda fase da operação “Gold”, da Polícia Civil do Pará. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro da Campina, e foram subtraídos cerca de um milhão de reais em joias de ouro.

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Pará, na terça-feira (11), em Castanhal, nordeste do estado, suspeito de envolvimento no roubo a uma joalheria no centro comercial de Belém. O crime em fevereiro deste ano na travessa 1º de Março, no bairro da Campina, e foram subtraídos cerca de um milhão de reais em joias de ouro. A captura ocorreu durante a segunda fase da operação “Gold”. Outras três pessoas já foram presas por participação no mesmo crime.

A operação foi deflagrada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).“Este foi mais um mandado de prisão preventiva cumprido pelas nossas equipes policiais, que estão trabalhando de forma enérgica e contínua para identificar e localizar todos os envolvidos no roubo. Isso reforça o nosso compromisso com a sociedade de que estamos fazendo diversas operações para coibir estes tipos de crime”, ressalta o delegado-geral de Polícia Civil Walter Resende.

Gold l

A primeira fase da operação ocorreu no início deste mês e deu cumprimento a três mandados de prisão e a apreensão de veículos. Ao todo, quatro envolvidos foram presos. A operação está de forma contínua para identificar e localizar os demais envolvidos no crime. Todos os presos passaram pelos procedimentos necessários e estão à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal

