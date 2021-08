PM recupera táxi que havia sido roubado em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PM o veículo estava sem placa, estava dentro do veículo os nacionais Marcelo Nunes Cruz e Marcelo Augusto Silva Ramos , alegaram que o veículo foi emprestado de outra pessoa na cidade de Novo Progresso. Dentro do veiculo foi encontrado o celular J6 furtado da vítima junto com o veículo.

Um táxi com restrição de roubo foi recuperado na sexta-feira 13 de agosto de 2021 por militares da 7ª Companhia do Batalhão de Polícia Comunitária (CIPM). O veículo foi localizado em abordagem próximo a comunidade de Riozinho das Arrais distante 80 km da cidade de Novo Progresso. O veículo (TAXI) foi roubado taxista José Valdir Soares de Souza na manhã da sexta-feira (13).

