Casal e vizinho são presos acusados de crimes sexuais contra duas crianças em Paragominas

O casal, Michele Generosa dos Santos e João Fredson Ribeiro Moraes, e o terceiro envolvido, Francisco da Silva Moreira, foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável.(Divulgação / Polícia Civil)

Segundo a polícia, padastro abusava de crianças de 10 e 11 anos. Mãe tinha conhecimento do crime

Três pessoas foram presas, nesta terça-feira (5), em Paragominas, nordeste do paraense, acusadas de crimes sexuais contra duas crianças, uma de 10 e outra de 11 anos. O casal, Michele Generosa dos Santos e João Fredson Ribeiro Moraes, e o terceiro envolvido, Francisco da Silva Moreira, foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável. Eles foram presos por policiais civis da Delegacia da Mulher (Deam) e da Seccional do município em uma residência localizada na rua 17 de junho, bairro Laércio Cabeline.

Os policiais chegaram ao local após o recebimento de uma denúncia anônima indicando que duas crianças (irmãos por parte de mãe) vinham sofrendo abusos sexuais pelo padrasto, João Fredson Ribeiro Moraes. Os crimes, segundo as denúncias, eram de total conhecimento da mãe, Michele Generosa dos Santos, porém ela nada fazia para impedir os estupros. Diante da informação, a equipe de policiais civis foi ao endereço para apurar os fatos.

“Constatamos que a criança de 11 anos havia faltado aula e estava com semblante triste no interior da residência em que morava com os agressores. Imediatamente, a equipe conduziu o padrasto à delegacia e procedeu à oitiva das vítimas com o apoio da equipe especializada”, explica a delegada Amanda Costa.

Durante os depoimentos das crianças, realizados por meio de escuta especializada, elas relataram com riqueza de detalhes a violência que continuamente sofriam em casa. “Atestamos a veracidade da denúncia anônima recebida. A mãe sabia dos abusos e também tinha conhecimento de que o vizinho, Francisco da Silva Moreira, participava (dos crimes sexuais) com seu companheiro”, ressaltou a delegada.

As investigações constataram ainda que Francisco Moreira responde há diversos procedimentos criminais em várias comarcas do Estado. Atualmente, ele estava em liberdade provisória concedida pela Justiça, em processo por crime de estupro de vulnerável cometido contra a própria enteada. “Todos foram autuados em flagrante e as crianças receberão apoio de familiares e serão acompanhadas pelo Propaz e Conselho Tutelar”, garante a delegada Amanda Costa. A ação policial contou com o investigador Rodrigo, motorista policial França e escrivã Ananda, além do e apoio da Seccional.

Com informações da Polícia Civil

