Polícia procura por gaúcho de 78 que está desaparecido há mais de 1 mês em Cuiabá | MT

Alziro é portador de marca-passo e sofre de hipertensão — Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Mato Grosso está investigando o sumiço do gaúcho Alziro Gonçalves Neto, de 78 anos, que está desaparecido desde o dia 11 de setembro, quando foi visto pela última vez no Bairro Tijucal, em Cuiabá. A ocorrência foi registrada pela filha do idoso, Simone Gonçalves, que vive no Paraná.

Ao g1, Simone disse que foi informada sobre o desaparecimento do pai uma semana após o sumiço dele, pela proprietária da casa alugada por Alziro. Ainda de acordo com ela, o idoso vive sozinho na capital desde 2001, mas tem familiares em Tangará da Serra.

“Devido à ansiedade, sempre desejamos saber mais para tentar entender o que pode ter acontecido. Ele é bem conhecido no Tijucal, teve até um bar em 2010, antes de se aposentar”, disse.

Segundo a polícia, ele teria saído de casa pela manhã do dia 11, mantendo a rotina habitual e não retornou mais. De acordo com a polícia, no quarto de Alziro não foram percebidos ausências de itens, que pudessem sugerir a intenção de que ele não quisesse voltar para casa.

A equipe realizou buscas em hospitais e outras unidades de saúde, já que o idoso é portador de marca-passo e sofre de hipertensão, no entanto, ele não foi achado.

Policiais do Núcleo de Pessoas Desaparecidas realizaram buscas pelo idoso durante dois dias em uma área de mata na região em que ele mora. Além disso, o Corpo de Bombeiros deu suporte realizando buscas com cães farejadores.

A Polícia Civil informou ao g1 que as investigações estão em andamento, mas, até o momento, não há atualizações sobre o caso. A polícia Civil realizou buscas em hospitais e outras unidades de saúde, já que o idoso é portador de marca-passo e sofre de hipertensão, no entanto, ele não foi achado.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/15:05:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...