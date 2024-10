Escola-Indústria de chocolate promete transformar produção no Pará

A Escola-Indústria de Chocolate no Tuerê visa transformar a produção de cacau e chocolate, beneficiando agricultores familiares e o turismo local. | Divulgação

A Escola-Indústria de Chocolate no Tuerê, em Novo Repartimento, visa transformar a produção de cacau e chocolate, beneficiando agricultores familiares e o turismo local.

Uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), promete transformar a produção de cacau e chocolate na região do Tuerê, localizada no município de Novo Repartimento, no Pará.

A Escola-Indústria de Chocolate é parte de um esforço focado em agregar valor ao cacau cultivado pelos agricultores familiares da região. Com a aquisição dos maquinários necessários para o beneficiamento das amêndoas de cacau e sua transformação em chocolate, o projeto está cada vez mais próximo de se tornar realidade.

A implementação da Escola-Indústria de Chocolate trará benefícios diretos aos produtores locais, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e elevando o protagonismo da agricultura familiar no Pará.

A relação entre a agricultura familiar e o turismo comunitário é uma das grandes apostas do projeto. Com a produção de chocolate ganhando visibilidade, espera-se que a Escola-Indústria também atraia visitantes interessados em conhecer de perto o processo de fabricação, fortalecendo o desenvolvimento local e ampliando as oportunidades econômicas na região.

Nos dias 17 e 18 de outubro, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria Agrária, realizou uma série de visitas e reuniões na região, com o objetivo de dar continuidade ao projeto de implementação, trabalhando para garantir que o espaço físico da fábrica seja estrategicamente localizado, facilitando o escoamento da produção e o recebimento de turistas, fortalecendo a agricultura familiar e o turismo de base comunitária (TBC).

Durante a visita, as produtoras de chocolate do Tuerê, principais beneficiárias da iniciativa, apresentaram suas demandas diretamente ao Ministério Público. Estas mulheres, que há décadas sonham em ver o cacau da região transformado em produto final de qualidade, expressaram sua gratidão pelo avanço do projeto e o impacto esperado na vida das famílias produtoras.

Com o andamento positivo do projeto, a expectativa é que a Escola-Indústria se torne um ponto de referência para a produção de chocolate artesanal, integrando a economia agrícola e o turismo, e colocando a região do Tuerê no mapa como um exemplo de desenvolvimento comunitário sustentável.

