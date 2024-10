Polícia procura suspeito de assassinar duas pessoas após acidente no MT

Jessé de Arruda Santana, de 23 anos — Foto: Reprodução

O homem cometeu o crime na segunda-feira (30), ao chegar ao local da batida, na MT-241.

A Polícia Civil de Mato Grosso iniciou nesta quarta-feira (2) o terceiro dia de buscas por Jessé de Arruda Santana, de 23 anos, suspeito de ter matado a t*ros duas pessoas que haviam sobrevivido a um acidente de carro em Nobres, a 154 km de Cuiabá.

O homem cometeu o crime na segunda-feira (30), ao chegar ao local da batida, na MT-241. O irmão dele, Oesdras Marques Arruda Santana, de 29 anos, que estava no automóvel, morreu na colisão.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rogério Gomes Rocha, Jessé Santana possui antecedentes criminais. Antes do caso de Nobres, ele já era investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso por envolvimento em um assassinato.

As investigações apuraram que a principal hipótese é que o crime tenha sido motivado como possível briga entre facções criminosas rivais, já que Jessé e o irmão morto no acidente, Oesdras Marques Arruda Santana, eram conhecidos como “decretados” (jurados de morte) e apontados na região como integrantes da facção PCC.

A suspeita, segundo a Polícia Civil, surgiu porque a facção PCC e o Comando Vermelho estão em constante conflito na região (dentro e fora do município de Nobres). A polícia apura se os mortos a tiros tinham envolvimento com o Comando Vermelho.

Logo após o crime, Jessé foi perseguido pela Polícia Militar, mas conseguiu roubar um carro e fugir. Não havia pistas sobre o paradeiro dele até a última atualização desta reportagem.

Entenda o caso

Na segunda-feira (30), Oesdras morreu após o carro que dirigia bater contra uma caminhonete na MT-241, em Nobres. As informações preliminares indicam que o carro invadiu a mão contrária e bateu na caminhonete.

O condutor da caminhonete foi internado no Pronto Socorro de Cuiabá, e já está fora de perigo, aguardando por alta, segundo a Polícia Civil.

Já os sobreviventes do acidente, Kauâ Patrick Pires da Silva, de 21 anos, e Tiago Figueiredo da Silva, de 25 anos, que estavam no mesmo carro que Oesdras Santana, morreram ainda no local, baleados por Jessé Santana.

A polícia não detalhou qual foi a dinâmica do crime, nem se o criminoso já estava seguindo o irmão e os passageiros do carro antes do acidente.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/17:11:46

