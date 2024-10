PRF testa drones para flagrar infrações de trânsito e aplicar multas no Pará

Foto: Reprodução | Em estradas de Santa Catarina e Minas Gerais, os aparelhos já estão em funcionamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)adotou drones como medida para flagrar infrações e aplicar multas em diversas situações, como uso do celular no trânsito, caminhões trafegando na faixa esquerda e ausência do cinto de segurança. No Pará, a ação foi testada temporariamente, bem como no Espírito Santo. Em estradas de Santa Catarina e Minas Gerais, os aparelhos já estão em funcionamento.

É esperado que, em breve, a medida seja imposta no Rio Grande do Sul. A fase de implementação iniciou em 26 de julho desse ano. Não há prazo para a adoção dos dispositivos de videomonitoramento em todo o território brasileiro.

No estado mineiro, os drones são utilizados sobre a BR-262, entre as cidades de campos Altos e Luz, no trecho de serra. Dezenas de ultrapassagens proibidas e outras infrações já foram notadas pela PRF de Minas Gerais, segundo o órgão.

A Via Expressa (BR- 282) e a BR-101de Santa Catarina também estão sob videomonitoramento, entre os municípios de São José e Palhoça. Placas informando a fiscalização já foram aplicadas na área. A PRF de Santa Catarina informa que os drones possuem capacidade de zoom de até sete vezes e podem voar em altitudes entre 10 e 20 metros.

Todos os aparelhos de videomonitoramento são conduzidos por policiais certificados e possuem registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

