Pará supera meta e vacina 139 mil idosos contra gripe em uma semana de campanha — Foto: Janaína Pepeu/Seic

A ideia inicial era vacinar cerca de 130 mil pessoas acima de 60 anos. Meta também foi alcançada em relação a imunização dos profissionais de saúde.

Uma semana após o início da Campanha de Vacinação contra a gripe, o Pará ultrapassou a meta de imunização para o período. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), mais de 139 mil idosos foram imunizados até esta segunda-feira (30).

Segundo a Sespa, o número de idosos imunizados é cerca de 6% maior do que o previsto pela meta estadual da campanha. A ideia inicial era vacinar cerca de 130 mil pessoas acima de 60 anos.

A meta de vacinação para profissionais de saúde também foi alcançada, de acordo com a Sespa. Em uma semana de campanha, cerca de 44 mil pessoas foram imunizadas. A meta para toda a campanha era de 42 mil.

Em nota, a Sespa informou que a vacinação contra a gripe já está nas doses finais referentes ao primeiro lote, enviado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Sesma, quem for do público-alvo desta primeira etapa e ainda não se vacinou deve aguardar a chegada do novo lote no município.

Por G1 PA — Belém

