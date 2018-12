Polícia tenta localizar e oferecer proteção para testemunhas do assassinato de sindicalista em Rurópolis

Crime ocorreu no sábado (15). Gilson Maria Temponi era líder sindical e foi morto com três tiros na porta de casa. Ninguém foi preso ainda.

Polícia Civil reforça equipe de investigação da morte e sindicalista em Rurópolis, no Pará

A Polícia Civil encaminhou nesta terça-feira (18) duas equipes para reforçar as investigações sobre o assassinato do líder sindical Gilson Maria Temponi, em Rurópolis, no sudeste do Pará.

De acordo com a polícia, os agentes devem ir aos assentamentos onde o sindicalista atuava para localizar, ouvir e oferecer segurança às testemunhas.

LEIA TAMBÉM:Líder de assentamentos é assassinado a tiros no portão de casa em Rurópolis no Pará

Gilson Maria Temponi foi assassinado em casa, no último sábado (15). Segundo a esposa do sindicalista, dois homens chegaram em uma moto e bateram na porta. A vítima abriu e recebeu três tiros.

Gilson Maria presidiu um projeto de desenvolvimento sustentável em Placas, no oeste do estado, onde vivem mais de 600 famílias. A Polícia Civil faz buscas na área, mas até o momento nenhum dos envolvidos no crime foi preso.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...