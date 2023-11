Policiais atropelam, atiram e matam criminosos após série de assaltos em Fortaleza

Foto: Reprodução – Polícia Militar afirmou que houve troca de tiros durante a ação. Assaltantes foram encontradas um revólver, uma pistola falsa com os suspeitos.

Dois assaltantes foram mortos, nesta terça-feira (21), após realizarem uma série de assaltos no Bairro Passaré, em Fortaleza. Imagens obtidas pelo g1 mostram um dos crimes cometidos pelos assaltantes, quando eles abordam um jovem na parada de ônibus. (Assista ao vídeo acima)

Uma equipe da Polícia Militar flagra o momento e atinge a moto, derrubando os suspeitos. Eles tentam fugir, mas são atingidos por disparos. Depois da ação dos policiais, o jovem assaltado entra em um ônibus e deixa o local.

Imagem de outro ângulo mostra os agentes colocando os assaltantes dentro do veículo policial.

Sobre o caso, a Polícia Militar do Ceará afirmou que, durante um patrulhamento, recebeu um relato sobre dois indivíduos em uma motocicleta realizando assaltos na região. Seguindo as características fornecidas, a equipe policial localizou os suspeitos na Avenida Paroaras.

Ao se aproximarem, os policiais presenciaram “um dos indivíduos apontando uma arma na cabeça de uma senhora”. Diante da ameaça, foi dada voz de parada, resultando em uma troca de tiros. Os dois suspeitos foram atingidos e, após a queda, foram socorridos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter.

Na posse dos indivíduos, foram encontradas um revólver calibre 32, uma pistola falsa e outros pertences.

Ocorrência foi encaminhada ao 16º Distrito Policial, para a realização dos procedimentos cabíveis, momento em que chegaram as informações de que os dois suspeitos socorridos haviam falecido.

Fonte: Por g1 CE

