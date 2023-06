Garimpeiro é preso com duas toneladas de cassiterita ao tentar furar bloqueio de fiscalização na Terra Yanomami

Duas toneladas de cassiterita apreendida na Terra Yanomami — Foto: PF/Divulgação

Homem tentou passar pelo bloqueio de fiscalização contra garimeiros montado no rio Uraricoera, na comunidade Palimiú.

Um garimpeiro foi preso com duas toneladas de cassiterita durante fiscalização na Terra Indígena Yanomami na madrugada dessa sexta-feira (24). O suspeito, segundo a Polícia Federal, tentou furar o bloqueio de fiscalização montado no rio Uraricoera, na região da comunidade Palimiú.

A prisão ocorreu por volta das 3h. Ele tentou fugir, mas “militares que estavam no local reagiram e o barco perdeu o controle, momento em que o suspeito caiu na água e foi detido.”

Preso, ele foi levado à Polícia Federal, na capital Boa Vista, para os procedimentos de praxe e conduzido ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ele pode responder pelos crimes de organização criminosa, desobediência, usurpação de bens da União e por crimes ambientais. Se condenado, as penas podem ultrapassar os 14 anos de prisão.

A prisão foi um trabalho da PF em ação conjunta com Forças Armadas. No local também atuam o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

Fiscalização no Uraricoera

Agentes do Ibama, PF e demais órgãos de segurança atuam na barreira de fiscalização no rio Uraricoera desde fevereiro deste ano, quando se iniciaram as ações contra os invasores da Terra Yanomami.

No local, há um cabo de aço instalado de uma ponta à outra do rio, que é a principal via fluvial usada pelos invasores para acessar o território, e é considerado um ponto estratégico para as ações mais ofensivas.

Esta região é alvo frequente de garimpeiros e já registrou ao menos cinco vezes – na última, o cabo foi quebrado, mas foi reinstalado.

Desde fevereiro, após o governo federal decretar calamidade na saúde Yanomami, uma força-tarefa que inclui o Ibama, PRF, Força Nacional, PF e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), atua na Terra Indígena Yanomami para retirar garimpeiros que ainda atuam no território em busca de minérios como ouro e cassiterita.

A operação ocorre com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

A meta é retirar todos os invasores e identificar os financiadores da atividade ilegal que causa destruição sem precedentes ao meio ambiente e à vida dos Yanomami.

Fonte:Por g1 RR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/08:52:20

