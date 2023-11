JOVEM É VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM ALTAMIRA

Com 26 anos, vítima fugiu do hospital após receber atendimento médico nesta segunda (20).

A vítima é Luana da Silva Shuroff, de 26 anos, que foi atingida por um tiro no ombro na noite desta segunda-feira (20), no bairro Jardim Independente 2, em Altamira. O caso ainda está sendo investigado pela polícia, que apura quem teria atirado na vítima. Luana ficou ferida no chão e o atirador, que conhecia a jovem, fugiu após os disparos.

Moradores acionaram a polícia através do número 190, e em seguida os bombeiros foram chamados. O resgate de Luana foi registrado por um morador. No vídeo é possível ver o momento em que ela é levada de maca até a ambulância, e de lá para a UPA.

Luana foi atendida pela equipe médica, recebeu curativos e após ser medicada ficou internada para observação. A equipe da urgência tentou manter a jovem na unidade, mas ela se recusou a ficar no local.

Após conseguir despistar a todos, ela fugiu e ninguém sabe para onde ela foi.

Conhecido como Veto, o suspeito de ter atirado em Luana está sendo procurado pela polícia. Ele já teria passagens pela delegacia. De acordo com os registros policiais, essa é a terceira vez que a jovem sofre uma tentativa de homicídio, a última aconteceu no dia 02 de novembro de 2020, quando ela estava na companhia de uma adolescente de 17 anos, Taís Tainara da Silva Moraes, as duas andavam de bicicleta quando foram surpreendidas por dois homens que chegaram atirando. Taís morreu no local, Luana não se feriu com gravidade.

Informações que possam ajudar a polícia nas investigações podem ser repassadas de forma anônima para o número 181.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/20:50:36

