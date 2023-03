Policiais brasileiros são detidos na Venezuela

(Foto: Divulgação) – Quatro policiais militares de Roraima foram detidos pela Guarda Nacional da Venezuela em Santa Elena de Uairén, na fronteira com Pacaraima. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (24).

Os policiais são do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro). Conforme informações, eles seguiam um veículo quando passaram a linha de fronteira. Assim, teriam passado para o lado onde fica a comunidade indígena Santo Antonio.

Vários vídeos circularam na internet. Em um deles, o militar venezuelano explica aos brasileiros que eles não podem invadir o território do País vizinho. Ressalta ainda que, se os militares venezuelanos fizessem isso no Brasil, também seriam demandados. Além disso, o guarda nacional diz que os PM’s estão violando a lei da Venezuela.

Em uma das imagens os policiais brasileiros estão detidos no Quartel Cel. Hermenegildo Mujica Ramos. Em outras, os populares reclamam da presença deles na comunidade indígena.

Na noite desta sexta-feira (24), o Governo do Estado de Roraima, informou que está tomando todas as medidas para a liberação dos policiais militares, que foram detidos na Venezuela.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/03/2023/09:11:10 com informações do portal Roraima em Tempo

