Policiais Militares surpreendem criança admiradora da PM em aniversário temático em MG

Foto: Reprodução | O evento foi publicado nas redes sociais pela influenciadora Vanderléia Marques e teve como tema o universo policial, em comemoração aos 3 anos de João Miguel. A celebração contou com a presença de policiais militares de MG, que participaram do evento, tiraram fotos e cantaram parabéns, tornando o momento marcante.

A influenciadora digital Vanderléia Marques emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento especial nas redes sociais. Para celebrar o aniversário de 3 anos de seu irmão mais novo, João Miguel, Vanderléia organizou uma festa temática inspirada no universo policial, que contou com a presença real de agentes da Polícia Militar de Minas Gerais.

No vídeo publicado por Vanderléia, é possível ver sua empolgação ao registrar a chegada da viatura policial. João Miguel, visivelmente encantado, recebeu os agentes com educação e fez questão de convidá-los para a celebração. Os policiais, em um gesto de carinho, participaram da festa, pegaram o pequeno no colo, tiraram fotos, cantaram parabéns e contribuíram para tornar o evento ainda mais especial.

“Gratidão aos PMs que atenderam ao meu pedido e tornaram esse momento único! 😍🙌🏾👮🏽‍♀️ @8rpm.pmmg”, escreveu Vanderléia na publicação, que rapidamente acumulou reações emocionadas de seus seguidores.

A homenagem também foi motivo de alegria para os policiais, que responderam à postagem pelo perfil oficial da corporação. “Ficamos muito felizes em podermos participar da sua festa, João Miguel. As crianças são o futuro da nossa nação. Conte sempre com a sua Polícia Militar!”, destacaram.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/14:52:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...