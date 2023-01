Policial à paisana agride mulher na frente de um PM em Jacareacanga;video

Policial à paisana agride mulher na frente de um PM que assiste às agressões, mas só age momento após vários tapas que a vítima recebe do agressor. Ocorrência em um Balneário no Município de Jacareacanga no Pará. -(Fotos: Reprodução)

Asssista ao video

😱🚨 Policial à paisana agride mulher na frente de um PM que assiste as agressões mas só age momento depois de vários tapas que a vítima recebe do agressor. Ocorrência em um Balneário no Município de Jacareacanga no Pará. pic.twitter.com/Eo8Lc0Adu4 — Notícias do Pará ◣★◥ Portal de Notícias. (@NoticiasdoPARA) January 23, 2023

Promotoria pede afastamento de Policial Militar flagrado agredindo uma mulher, em Jacareacanga

Agressão ocorreu no domingo (22); Promotor de Justiça Militar afirmou que os policiais que estavam no local e se omitiram, também podem ser responsabilizados pelo crime.

O promotor de Justiça Militar Armando Brasil informou que a Promotoria Militar solicitou informações à corregedoria da Polícia Militar (PM) para identificar os policiais envolvidos no vídeo que circula nas redes sociais, que mostra um policial à paisana uma mulher com tapas na cara, em Jacareacanga, sudoeste do Pará.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a agressão teria ocorrido em um balneário, após a mulher xingar e cuspir no rosto do policial durante a prisão de seu esposo, acusado de tráfico de drogas.

O promotor afirma que também solicitou o afastamento imediato dos envolvidos no caso, uma vez que “o policial militar constitucionalmente está obrigado a garantir a ordem pública e a integridade física do cidadão civil.”

Armando Brasil relata que não só o policial agressor, o Subtenente Charles John Palheta Costa, que seria o comandante do pelotão local pode responder pelo crime de lesões corporais, e sim toda a guarnição, pois não contiveram o espírito agressivo do comandante.

“Então, dessa forma, a princípio, visualizamos que o policial militar seria o comandante do pelotão local, agride uma mulher e o restante da guarnição não contém o espírito agressivo desse, que supostamente seria o comandante, então todos eles a princípio cometeram o crime de lesões corporais, seja por ação, seja por omissão”.

Fone>Giro Portal

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/01/2023/06:55:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...