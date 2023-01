PM prende dono de garimpo em Guarantã do Norte (MT) com R$ 31,7 mil, ouro e pistola sem registro

Aos militares, ele afirmou que ouro foi extraído de um garimpo de propriedade dele – (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite desse sábado (21.01), com R$ 31,7 mil em espécie, quase 2 kg de ouro e uma pistola calibre 390 com nove munições, em Guarantã do Norte no Mato Grosso. Conforme a PM, o homem que disse ser dono de um garimpo estava andando pelas ruas com uma bolsa.

Durante abordagem na Rua Oitis, ele demonstrou certo nervosismo. A polícia identificou que ele portava uma arma de fogo, com diversas munições e sem registro legal. Na bolsa de couro que ele carregava havia R$ 31,7 em mil em espécie e 1,8 kg em barra de ouro, que, segundo ele, seria de um garimpo de propriedade dele.

Ele não apresentou nenhum comprovante da origem do dinheiro e do ouro. A polícia o autuou em flagrante e o encaminhou à delegacia junto com o material apreendido.

