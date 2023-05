Policial civil mata quatro colegas de trabalho em delegacia no Ceará

Foto: Reprodução/Redes Sociais – Na madrugada deste domingo (14), um policial civil identificado como Dourado, inspetor da Civil, matou quatro colegas de trabalho na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, cidade do Norte do Ceará. As vítimas eram três escrivães e um inspetor.

De acordo com a Polícia Civil, três deles foram assassinados dentro da delegacia e um do lado de fora. O autor do crime teria fugido em uma viatura, mas acabou se entregando no quartel da Polícia Militar da cidade momentos depois.

As autoridades ainda não têm informações sobre a motivação do crime, que está sendo investigado. Até a manhã deste domingo, os corpos das vítimas ainda estavam no local à espera do rabecão.

A Polícia Civil lamentou o ocorrido em nota e disse que o local está isolado e passa por perícia. As vítimas foram identificadas como Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda, Francisco dos Santos Pereira e Gabriel de Souza Ferreira.

Clique no link e leia nota da PC:https://www.instagram.com/policiacivil_ce/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6963d2a2-f04e-4314-975c-f2b4bd9336b4

Leia também:Saiba quem são os policiais mortos por inspetor em delegacia do Ceará

Fonte G1/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 15/05/2023/06:31:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...