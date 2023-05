IDEFLOR-Bio abre processo seletivo com 35 vagas no Pará

Os novos servidores serão lotados nas cidades de Belém, Marabá, Altamira, São Félix do Xingu e São Geraldo do Araguaia – (Foto: Reprodução)

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) publicou o edital nº 01/2023 referente ao seu mais novo processo seletivo simplificado que visa a contratação de 35 vagas para profissionais temporários de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas de atuação.

Os novos servidores serão lotados nas cidades de Belém, Marabá, Altamira, São Félix do Xingu e São Geraldo do Araguaia e cumprirão jornadas de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 1.215,50 e R$ 3.321,57, mais benefícios e vantagens. As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Vagas:

Níveis fundamental, médio e técnico: Assistente Administrativo; Auxiliar Operacional; Assistente Técnico de Informática; Motorista.

Nível superior: Técnico em Gestão Ambiental/Biólogo; Técnico em Gestão Ambiental/Biólogo; Técnico em Gestão Ambiental/Engenheiro Agrônomo; Técnico em Gestão Ambiental/Engenheiro Florestal e Técnico em Gestão Ambiental/Engenheiro de Produção.

Inscrição:

Os interessados podem fazer suas inscrições entre os dias 15 e 16 de maio de 2023, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS). Não haverá cobrança de taxa de participação.

Etapas:

A avaliação se dará por meio de três fases: a primeira é a inscrição. As seguintes são: análise documental e curricular e por entrevista pessoal.

Em caso de dúvida sobre ao seletivo, consulte o edital na página do SIPROS.

