Polícia procura por homem suspeito de matar mulher grávida por não querer o filho

Jailson fugiu depois de cometer o crime contra Claine Gomes dos Santos, ocorrido no dia 25 de janeiro deste ano. (Foto:Reprodução / Debate Carajás)

Jailson Martins da Silva é apontado como assassino de Claine Santos, de 23 anos, que se recusou a abortar o filho que esperava dele

Jailson Martins da Silva é apontado como principal suspeito de matar Claine Gomes dos Santos, de 23 anos, que estava grávida. O crime ocorreu no município de Palestina do Pará, distante 110 quilômetros de Marabá, no sudeste do Pará.

O Disque Denúncia Sudeste do Pará divulgou na segunda-feira (19) um cartaz com a foto de Jailson, que está foragido. Contra ele foram expedidos dois mandados de prisão, sendo um por feminicídio e outro por provocar o aborto do próprio filho.

As informações apuradas pelo veículo dão conta de que Claine teria se relacionado com o suspeito uma única vez, na qual acabou engravidando. Jailson teria não aceitado o fato e estaria pressionando a jovem a abortar a criança. Mas, Claine não concordou e, por conta disso, passou a receber ameaças de morte de Jailson.

O homicídio aconteceu em 25 de janeiro deste ano. Na época, Jailson trabalhava em uma fazenda na zona rural de Palestina do Pará. Após o crime ele deixou a propriedade e desapareceu. Consta ainda contra o suspeito a acusação de envolvimento em um homicídio ocorrido no estado de Minas Gerais. No entanto, as autoridades policiais não divulgaram informações sobre o caso.

Saiba como ajudar a polícia

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Jailson Martins da Silva pode entrar em contato com o Disque Denúncia Sudeste do Pará, por meio dos canais de atendimento (94) 3312-3350 e (94) 98198-3350 ou pelo app do Disque Denúncia 181. (As informações são do portal Debate Carajás).

