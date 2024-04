Avós salvam criança de 2 anos de ataque de pitbull em Cuiabá; vídeo

(Foto: Reprodução)- Segundo a avó da criança, ela saiu de casa para jogar o lixo fora e levou o marido e o neto junto, por volta das 17h, quando o cão apareceu e tentou atacar.

Uma criança de 2 anos foi salva do ataque de um pitbull pelo avós, no bairro Santa Terezinha em Cuiabá, na quarta-feira (10). Câmeras de segurança da vizinhança mostram o menino próximo a um muro, quando o cachorro se aproxima, avança e chega a encostar na criança. (Veja acima)

Segundo a avó da criança, Ronilde Cândido da Silva, de 52 anos, ela saiu de casa para jogar o lixo fora, acompanhada do neto e do marido, por volta das 17h. Eles estavam conversando quando o cão apareceu e tentou morder a perna do menino. Nas imagens, é possível ver que o avô segura o cachorro mas o animal escapa e volta a atacar, enquanto o homem cai no chão.

“Meu marido estava de costas e só percebeu o vulto do cachorro. Ele já virou chutando o cão, enquanto eu levantei o meu neto o mais alto que pude, aí o cachorro rasgou minha blusa e o dente dele pegou de raspão na minha barriga”, conta Ronilde.

De acordo com a avó, o animal pulou e tentou morder a perna do menino, mas o marido chegou a segurar o cachorro, que escapou.

“Eu levantei meu neto o mais alto que pude, aí o cachorro rasgou minha blusa e o dente dele pegou de raspão na minha barriga”, diz.

Ainda segundo a avó, o animal tem como tutor um vizinho e este não seria um caso isolado, já que o cão tem o costume de escapar. O vizinho tem dois pitbulls, mas apenas um conseguiu escapar e avançar na família. Ronilde registrou boletim de ocorrência.

🔍O que diz a Lei?

A Lei municipal Nº 11656/2021, proíbe a circulação de cães de qualquer porte ou raça, sem o uso de coleira e guia curta de condução em locais públicos e locais em que haja concentração de pessoas, como ruas, praças, jardins e parques públicos, e nas proximidades de hospitais, ambulatórios e unidades de ensino público e particular.

Ficou definido que guia de curta de condução são correias ou correntes não extensíveis e de comprimento máximo de 2 metros.

🤔O que fazer em caso de ataque?

É importante ficar atento a alguns sinais que o cachorro pode apresentar antes de atacar.

São eles:

Rosnado;

Olhar fixo;

Cabeça baixa.

Entre o que pode ser feito, podemos citar:

Usar um balde com água ou um extintor de incêndio para afastar o cão;

Colocar uma vassoura entre os molares do cachorro para fazer ele soltar a vítima.

VÍDEO:

Avós salvam criança de 2 anos de ataque de pitbull em Cuiabá.

— Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 12, 2024

