‘Canibais de Garanhuns’: trio que vendia carne humana em salgados é condenado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Notícias ao Minuto)

O trio vai cumprir pena por duplo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, com emprego de cruel e impossível a defesa da vítima). Os jurados decidiram que Jorge Beltrão cumprisse pena de 71 anos de prisão. Já Bruna e Isabel Cristina foram condenadas a 71 anos e 10 meses de reclusão e 68 anos, respectivamente. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), as penas dos julgamentos serão somadas ao tempo de prisão já estabelecido. Em 2014, o trio foi condenado pelo mesmo crime contra a jovem Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos.

You May Also Like