Policial leva esposa baleada ao hospital e é preso por ser mandante do crime

Após levar a esposa baleada para o hospital José Frota (IJF), em Fortaleza, um tentente da reserva da Polícia Militar, de 53 anos, foi preso, nesta quarta-feira (29), no mesmo local, suspeito de ter mandado matar a mulher de 31 anos. As informações são da Secretaria da Segurança.

Segundo o órgão, a tentativa de homicídio aconteceu na segunda-feira (27), no município de Baturité, a 100 km de Fortaleza, e os investigadores chegaram até o homem apontado como o executor no mesmo dia do crime, identificado como Jorge Régis Felipe dos Santos, de 26 anos, e com antecedentes criminais por receptação, crime de trânsito e uso de entorpecentes. Ele também foi detido e a vítima segue internada.

As buscas foram iniciadas pelos policiais civis da Delegacia Regional de Baturité logo após a tentativa de homicídio. Na ocasião, a esposa do tenente estava em uma motoneta, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. O homem foi preso em sua residência, na mesma cidade onde tudo aconteceu, mas negou participação na tentativa de execução.

A partir da investigação, os policiais civis chegaram ao nome do mandante do crime, que seria o tenente e companheiro da vítima. Segundo as apurações da Delegacia Regional de Baturité, a motivação do crime seria a suspeita do homem de que a mulher mantivesse um relacionamento extraconjugal.

Também foram apreendidos valores em espécie, pagos pelo mandante ao executor. Ambos foram autuados em flagrante na Delegacia Regional da cidade. As equipes seguem nas investigações e buscas, para identificar outras pessoas envolvidas no crime.

