Helicóptero do Corpo de Bombeiros cai sobre carro

Aeronave de resgate estava com cinco ocupantes (Foto:Arquivo pessoal)

Acidente ao lado de uma faculdade envolveu uma aeronave com cinco ocupantes; veja

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu e atingiu um carro estacionado, na manhã desta quinta-feira (30). O acidente foi ao lado de uma faculdade, em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Trata-se de uma aeronave de resgate, com cinco ocupantes, que estavam sendo atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo informou a corporação. Um dos feridos é médico do Samu, que sofreu um corte na testa e foi levada para um hospital particular. No momento do atendimento, o servidor estava “consciente, orientado e estável”, segundo relato de um agente ao G1.

O helicóptero estava a caminho de uma ocorrência em Vicente Pires para prestar assistência no transporte de uma vítima de parada cardiorrespiratória.

Um vídeo gravado por testemunhas (atenção, o vídeo contém palavões) mostra o helicóptero perdendo altura, sobrevoando o prédio. parece que o piloto tentava pousar no solo. Mas pouco se vê, pois uma nuvem de poeira escurece a imagem e, então, ocorre o impacto.

