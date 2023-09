Policial militar do Pará é encontrado morto, com tiro na cabeça, no Maranhão

Francisco Martins Gonçalves era policial militar no Pará e foi morto no Maranhão — Foto: Reprodução/TV Mirante

Caso aconteceu dentro de uma casa, em Imperatriz, e teria envolvimento de outros policiais militares.

Um policial militar do Pará foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, dentro de uma casa no Parque Independência, em Imperatriz, no sudoeste do Maranhão.

A vítima se chamava Francisco Martins Gonçalves, de 28 anos, que era soldado. O corpo do PM foi encontrado na quarta-feira (20) e passou por exame de necropsia.

A Polícia Civil ainda aguarda o laudo para dar sequência as investigações. Até o momento, o caso ainda é um grande mistério e teria envolvimento de uma quadrilha que cobra dívidas na cidade e que sequestram policiais militares.

“Chegamos com um local totalmente atípico, diferente, com envolvimento de policiais do Maranhão e do Pará. Tem outras situações a se esclarecer… É uma quadrilha formada por pessoas comuns e da segurança pública”, afirmou o perito Lourival Lima.

Segundo a polícia, o que se sabe até o momento é que Francisco estava na companhia de outro homem, que foi preso e transferido para a Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz. Ele deve responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro.

A polícia também aguarda o resultado da perícia que deve esclarecer as circunstâncias da morte. O tiro saiu de uma arma de fogo .40, modelo geralmente utilizado por policiais.

Fonte: g1 MA — São Luís / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2023/17:37:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...