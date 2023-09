Operação apreende R$ 176 mil no Pará, após prisão de mulher por assassinatos

Operação apreendeu R$ 176 mil em Abaetetuba, no Pará, nesta quinta-feira (21/09) — Foto: Gaeco/GSI

Operação Hydra cumpre mandados de busca e apreensão em Abaetetuba, onde mulher teria mandado matar ‘concorrente do jogo do bicho’, segundo MP.

Uma operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) apreendeu R$ 176.240 mil . A Operação Hydra cumpriu três mandados de busca e apreensão em Abaetetuba, no Norte do Pará nesta quinta-feira (21) após a prisão de uma mulher suspeita de assassinatos.

A mulher foi detida dentro de um carro no Centro de Belém. Com ela, os policiais encontraram R$ 52 mil em dinheiro vivo, além de cinco celulares.

Após a prisão na capital paraense, buscas foram realizadas em Abaetetuba, onde teria ocorrido as mortes. Entre as investigações está a ordem que teria partido da mulher presa para matar um homem em Abaetetuba em 2021; ele “seria seu concorrente na exploração do jogo do bicho e apostas online”, segundo o Ministério Público do Pará.

Durante o cumprimento dos mandados na cidade nesta quinta, os agentes envolvidos apreenderam ao menos R$ 124 mil, em diferentes notas. Não foi detalhado os locais onde o dinheiro estava.

A Operação Hydra é realizada pelo Gaeco com apoiodo Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

O MP e a polícia não passaram detalhes sobre o processo, as investigações e também sobre o nome da operação.

