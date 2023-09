Wesley Safadão anuncia retorno aos palcos; veja a data!

Cantor estava afastado para tratar ansiedade. (Foto:|Reprodução/Instagram).

Após pausa na agenda de shows para tratar ansiedade, o cantor Wasley Safadão anunciou que vai voltar ao palcos.

No início do mês, o cantor Wesley Safadão, de 35 anos, anunciou que iria se afastar dos palcos para cuidar da saúde mental. Segundo o artista, eles estava tendo “fortes crises de ansiedades” e a rotina de shows estava prejudicando.

Nesta quinta-feira (21), o cantor anunciou que retornará aos palcos a partir do dia 29 de setembro. A informação foi divulgada por Wesley, por meio de um comunicado nas redes sociais.

“Avisa aí que o Safadão tá voltando dia 29 de setembro. Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando aos palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim”, escreveu o artista.

O músico também agradeceu o apoio do público durante o período em que ficou afastado dos palcos. “Obrigado Deus, minha família, fãs e amigos. Vamos juntos comemorar da melhor forma que a gente sabe fazer? Cantando, dançando, pulando, soltando a voz e é claro, gritando bem alto: Vai safadão. Vai Safadão. Gratidão por tudo. Amo vocês”, pontuou Wesley.

Pausa na agenda de shows

O artista anunciou no dia 3 de setembro que faria uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. Segundo sua assessoria, o cantor vinha apresentando “fortes crises de ansiedade” e ficaria afastado por recomendação médica.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, dizia a nota publicada no Instagram do artista, assinada por Camarote Show.

Em entrevista ao Fantástico (Globo), o músico disse estar “esgotado mentalmente”. “Ainda é dificil falar, mas eu tô esgotado. Esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer ‘não’. São tantos anos nessa pegada.”

Ele disse que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e contou como foi a última crise. “No dia 5 de agosto, eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal no carro, começou a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. ‘Quero ir para o hospital, acho que estou morrendo’. Eu não queria acreditar que tava com crise de ansiedade. Eu era uma bomba-relógio, que estava se estressando facilmente por coisas poucas.”

Safadão disse que tem sintomas desde 2017. “É um medo de passar mal. Eu tinha medo de perder o controle em cima do palco. Para o medo de morrer, eu tô tomando medicamento. O psiquiatra passou e tenho conseguido controlar.”

Fonte: FOLHAPRESS/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2023/17:25:17

