Policial militar é torturado e morto a tiros em local de chacina em Manaus

(Foto:Reprodução) – Corpo do PM Isaías Filho foi encontrado na manhã desta quarta-feira (4), no quintal da casa onde três homens foram executados, no Parque Riachuelo, Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O cabo da Polícia Militar Isaías Filho foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (4), no quintal da casa onde morava, na rua Praia do Forte, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na zona Oeste.

De acordo com informações da Polícia Militar, o cabo foi morto a tiros, mas também há marcas de que foi torturado. Os criminosos usaram barra de ferro e alicate como instrumento de tortura. (As informações são de Joana Queiroz).

Até o momento, por meio da sua assessoria, o Comando da Polícia Militar ainda não tem nenhuma informação que possa levar aos assassinos do cabo que era lotado na 20a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no Tarumã.

O crime do cabo Isaías aconteceu na mesma localidade onde na tarde de ontem (3) ocorreu uma chacina com três homens executados a tiros depois de terem a casa invadida por aproximadamente dez homens.

A polícia investiga a possibilidade do crime do cabo estar relacionado a chacina de ontem, já que Isaías era vizinho dos três homens que foram executados. Ele morava na casa atrás.

Hoje pela manhã o vereador Capitao Carpe ocupou a tribuna para falar sobre o crime do cabo Isaías. Ele se solidarizou com a família e e os colegas de farda e disse que “a Polícia Militar dará uma resposta altura aos criminosos que tiraram a vida do militar.”

