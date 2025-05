Policial penal é preso ao entregar celulares a detentos em presídio no Pará

Foto: Reprodução | Suspeito responderá por corrupção passiva e está custodiado. Corregedoria apura possível envolvimento de outros agentes

Um policial penal foi preso em flagrante na Grande Belém nesta segunda-feira (5) por uma equipe da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Segundo as autoridades, Franklin Gomes do Nascimento foi detido enquanto repassava celulares para detentos dentro de uma unidade prisional em Marituba.

Após a prisão, o servidor foi conduzido à Divisão de Crimes Funcionais, onde prestou depoimento. O policial penal está custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel, à disposição da Justiça.

O suspeito vai responder por corrupção passiva, crime caracterizado quando o agente público usa o cargo para obter vantagens indevidas.

A Seap disse que a “Corregedoria Institucional apura o caso e que não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta de seus servidores”.

