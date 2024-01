Policial que dirigia um Porsche é assaltado e atira em bandido no Rio; Vídeo

(Foto:Reprodução) – Um policial civil aposentado, que dirigia um carro importado, reagiu a um assalto e atirou contra um ladrão na tarde desta sexta-feira (12), durante um roubo na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa Rodrigo de Freitas, altura da base do Programa Lagoa Presente e perto da sede de regatas do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Segundo o Programa Segurança Presente, Anderson Cardoso, de 25 anos, foi detido pelos agentes após roubar o relógio do policial, que dirigia um porshe.

Nas imagens, é possível ver o criminoso em uma moto, perseguindo a vítima. O preso bateu com uma arma no vidro do motorista, pediu o relógio que ele usava e tentou fugir em alta velocidade. Porém, o policial reagiu e atirou. Anderson foi atingido no ombro, perdeu o equilíbrio da moto e bateu em três veículos antes de cair.

A tentativa de assalto foi gravada por motoristas que passavam pela região e as imagens viralizaram nas redes sociais. O policial aparece saindo do Porshe com a arma em punho apontada para o criminoso, já caído ao chão. Logo em seguida, agentes do Segurança Presente aparecem. A cena chama a atenção de quem passa pela via, considerada área nobre da capital Fluminense.

A equipe do Segurança Presente conseguiu recuperar o relógio que havia sido roubado. A arma do criminoso e a moto usada no roubo foram apreendidas. O caso foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana.

O assaltante foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na mesma região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Veja o vídeo:

Policial que dirigia um Porsche é assaltado e atira em bandido no Rio; Leia mais e assista ao Vídeo:https://t.co/SS16vXm4AL pic.twitter.com/R02WRqNsWR — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 13, 2024

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2024/06:56:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...