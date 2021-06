Preso que fugiu após saída temporária é recapturado, em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Ele estava foragido desde que foi beneficiado com o indulto de Dia das Mães

A Polícia Militar recapturou na noite da última segunda-feira (21), por volta das 22h, um homem identificado como Wesley Oliveira Silva, de 27 anos, também conhecido pelo apelido de “Seninha”. Ele estava foragido desde que foi beneficiado com o indulto de Dia das Mães, Wesley teve sua saída temporária autorizada, mas não retornou para se apresentar no dia estipulado.

O homem, que estava foragido e estava com o mandado de recaptura em aberto, foi apreendido em uma abordagem de rotina por policiais militares, em uma boca de fumo, localizada na segunda rua do bairro Bela Vista.

Wesley, que é natural de Belém, já havia sido detido em Itaituba, em 2017, quando foi preso pelo Grupo Tático Operacional (GTO), por cometer vários assaltos pela cidade, amedrontando as vítimas com uma arma de madeira no modelo de uma pistola.

O homem foi apresentado na 19ª Seccional de Polícia Civil e deve aguardar a decisão sobre a apuração da sua falta disciplinar em regime fechado.

Por:O Liberal (com informações do Giro Portal)

