Ponte ameaça desabar, põe em risco em que passa por ela em Novo Progresso

A ponte, madeira, da avenida Orival Prazeres que liga a cidade com Bairro Otavio Onetta ameaça cair, e põe em risco os motoristas em Novo Progresso.(Foto:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

Motoristas procuraram o Jornal Folha do Progresso para denunciar o descaso, dizem estar preocupados com a possibilidade de desabamento de uma ponte em madeira, que está com a estrutura comprometida. De acordo com a informação parte da estrutura cedeu veículos não podem mais trafegar sobre ela, e não está interditada.

“A situação está cada vez pior por aqui. Preciso passar por essa ponte todos os dias de moto para meu trabalho e receio que o dia do desabamento dela está cada vez mais próximo. Ela está mole, e nem mesmo tem impedimento, se passar um caminhão ele cai, reclamou o vendedor Moisés Rodrigues, de 37 anos.

A reportagem esteve no local e constatou o perigo.

