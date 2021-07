Novo Progresso – PM encontra espingarda abandonada em vicinal

A guarnição da Policia Militar encaminhou à delegacia no início da noite desta quarta desta quarta-feira (07/07), uma espingarda calibre 28 com numeração raspada.(Foto:Divulgação PM)

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais realizavam uma ronda na vicinal que dá acesso ao rio jamanxim, na comunidade de Riozinho das Arraias , após uma abordagem em um veículo, um homem em atitude suspeito passou despercebido que havia viatura da polícia, após percebido retornou sentido contrário aos militares, a guarnição saiu atrás , mas não o encontrou. Ainda segundo a PM, em buscas no local encontrou atrás de uma arvore uma espingarda Calibre 28, marca Rossi com numeração raspada.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 181 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia no Whatsapp (91) 98115-9181. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.

Todo cidadão pode acionar a Polícia Militar.

Em caso de emergência, ligue 190, acionando o Centro Integrado de Operações (Ciop), na Região Metropolitana de Belém, ou o Núcleo Integrado de Operações (Niop), nos interiores do Estado.⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Se precisar fazer uma denúncia e quiser manter sua identidade em sigilo, pode optar pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo Disque-Denúncia no Whatsapp (91) 98115-9181, números válidos para todo os municípios paraenses. As denúncias são encaminhdas para as unidades de segurança competentes pela apuração e cumprimento.

Já se for registrar Boletim de Ocorrência para comunicar sobre algum crime ocorrido, o cidadão deve ir a uma Delegacia de Polícia Civil ou, em alguns casos, pode realizar o procedimento por meio da Delegacia Virtual, acessando o site oficial da PCPA.

É fundamental que você, cidadão, saiba os meios oficiais de contato com as polícias estaduais. Assim, você se torna um aliado no combate à criminalidade e ajuda a promover a paz no seu município.

O Jornal Folha do Progresso também recebe denuncias através do WhatsApp (93) 98404 6835, sob sigilo absoluto.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Curtir isso: Curtir Carregando...