Ponte do município de Peixe-boi cede com a passagem de ônibus escolar

No momento do incidente, 12 alunos estavam sendo transportados pelo veículo-Foto:Reprodução

Um ônibus escolar que transportava 12 alunos tombou ao passar por uma ponte que fica acima do rio Urucuri, no município de Peixe-Boi, nordeste paraense. O incidente aconteceu no início da noite da última terça-feira, 12, quando os alunos estavam sendo conduzidos da escola para a comunidade Tauarizinho, onde moram.

De acordo com informações do Secretário de Administração de Peixe-Boi, Cirilo Silva, a ponte cedeu no momento da travessia, mas ninguém ficou ferido. Ele ainda garante que reparos na ponte já estão sendo realizados.

“A ponte quebrou quando cedeu uma tábua. O ônibus que transportava os estudantes ficou preso, mas não tivemos nenhum agravante e o veículo já foi retirado do local” disse.

A Secretária de Educação do município, Leise Mesquita, afirmou que cerca de 100 alunos precisam passar diariamente pelo local, que constantemente passa por reformas, “mas, no período chuvoso, sempre ocorrem problemas”.

“A ponte tem mais de 20 anos e a gestão constantemente utiliza recursos próprios para reformar a ponte, entretanto, para que seja feita uma nova ponte, a gente precisa de recursos federais, estaduais, porque o município é muito pobre” disse, ao explicar que os reparos necessários para solucionar o último incidente já foram concluídos.

“O prefeito me passou a informação que a ponte já foi consertada, foi feita uma manutenção no local, mas a gente espera que possam vir recursos para ser feita a construção de uma nova ponte. Os reparos são sempre feitos pela administração, mas nesse período de chuvas, são necessários mais e mais reparos” explica.

A secretária também ressaltou que, por conta da situação da ponte, todos os estudantes e professores recebem a recomendação para descer dos ônibus para poder atravessar o trecho, que tem 220 metros e liga às travessas dois e três, comunidade Tauarizinho e outros acessos.

Em virtude do incidente, as aulas foram suspensas nesta quarta-feira, 13, mas já voltam à normalidade amanhã (14).

Fonte:O liberal.

