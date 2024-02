Ponte Preta vence Corinthians e complica rival no Paulistão

Corinthians x Ponte Preta, comemoração do gol de Iago Dias (Foto: Marcos Ribolli)

Iago Dias abre placar aos cinco minutos, Timão bombardeia Macaca com 26 finalizações, mas não consegue balançar as redes.

Foram 26 finalizações do Corinthians contra apenas quatro da Ponte Preta, mas a insistência não sobressaiu na Neo Química Arena. Iago Dias abriu o placar aos cinco minutos pela Macaca, viu o Timão pressionar até o fim e garantiu a vitória do time visitante por 1 a 0.

Wesley, Maycon, Romero, Rojas e até Félix Torres – com uma bola na trave – tentaram e não conseguiram marcar, parando na falta de ângulo, na marcação acirrada ou em grandes defesas do goleiro Pedro Rocha.

Como fica

O Corinthians está na lanterna do Grupo C, com 10 pontos, sendo quatro atrás da Inter de Limeira – que ainda tem uma partida a menos para ser disputada. O Timão precisará vencer os dois próximos jogos e de uma combinação de resultados para avançar. A Ponte Preta, por sua vez, fica perto de avançar ao assumir a segunda posição do Grupo B, com 16 pontos. O Água Santa, logo atrás, tem 14. Ambos estão com 10 jogos.

Veja a classificação completa do Paulistão!

O primeiro tempo

O Corinthians dominou a posse de bola – com 65% – e bombardeou a Ponte Preta com 14 finalizações contra três do rival, mas apenas três delas foram no alvo e nenhuma terminou no gol. Só tentativas incessantes – de Wesley, Maycon, Romero – sem resultado.

A Macaca, por outro lado, só precisou da oportunidade. Em cinco minutos, abriu o placar com gol de Iago Dias após cobrança de escanteio e depois disso manteve a marcação cerrada para segurar o placar. Resultado… 1 a 0 no primeiro tempo.

O segundo tempo

O Corinthians voltou sem mudanças, enquanto a Ponte fez uma alteração no meio de campo. Mas assim como a reta final da primeira etapa, o Timão entrou com a pressão desde os primeiros minutos. Tentou com Garro, Yuri Alberto, mudou a formação, buscando um time mais ofensivo com Rojas, e no segundo tempo praticamente só deu Corinthians. Bombardeio com Maycon, Garro, Biro, Mosquisto.

Havia espaço para goleada, não fossem as grandes defesas do goleiro Pedro Rocha, decisivo no jogo. O Timão sonhou até o fim. Acertou a trave aos 49 minutos com Félix Torres. Mas não era o dia. Consistente em sua defesa e fatal quando teve a chance, a Ponte venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena.

Agenda

O Corinthians entra em campo novamente às 16h do próximo sábado, dia 2 de março, na Neo Química Arena, diante do Santo André pela 11ª rodada do Paulistão. A Ponte Preta, por sua vez, recebe o Novorizontino no dia seguinte – às 17h do domingo – Moisés Lucarelli.

Fonte: Ge Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/02:08:26

