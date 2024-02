Polícia Militar e Semma resgatam 5 tartarugas e apreendem 200 kg de carne; suspeito foi preso

Cascos de tartarugas mortas foram encontrados mortos no quintal da casa do suspeito — Foto: Kabi Martins

Uma operação conjunta entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Polícia Militar apreendeu 5 tartarugas, além de carnes de 10, que foram mortas para comercialização. O flagrante aconteceu na tarde de quarta-feira (21), em uma residência no bairro Residencial Esperança, no município de Alenquer, oeste do Pará. O responsável pela posse ilegal dos animais foi preso e encaminhado à delegacia.

O suspeito, identificado como Nielson Sarmento, teria confessado o crime à equipe que participou da operação. Segundo informações da polícia, Nielson informou que a carne possivelmente seria comercializada em Manaus (AM).

O secretário de Meio Ambiente de Alenquer, Benedito Aragão, informou que a ação aconteceu depois que a polícia recebeu denúncia anônima informando a atividade suspeita na casa do suspeito.

“Assim que fomos alertados, nossa equipe se deslocou até o local em conjunto com a Polícia Militar, onde flagramos o indivíduo tratando os animais já mortos”, contou Aragão.

Cada tartaruga apreendida em posse do suspeito gerou multa de R$ 5 mil devido à condição de espécie ameaçada, totalizando uma penalidade de R$ 75 mil para o infrator. Além disso, a Semma está conduzindo um processo administrativo para garantir a aplicação de medidas adicionais.

“Cada exemplar de tartaruga, por se tratar de um animal que está na lista de extinção do Ibama, pode implicar em multa de R$ 5 mil, e a multa do cidadão ficou em torno de R$ 75 mil”, informou Benedito Aragão.

Os animais resgatados foram soltos nesta quinta-feira (22) na margem do Rio Surubiú, enquanto as carnes dos que estavam sendo tratados foram entregues à Secretaria de Agricultura para doação.

“Nós entramos em contato com o pessoal do Ibama para ver qual o procedimento correto em relação à carne, e eles nos repassaram que, por se tratar de uma carne de origem de animal silvestre, ela precisaria do laudo de um veterinário para poder fazer a distribuição. Entramos em contato com o secretário de Agricultura, que nos forneceu o veterinário, que deu o laudo, e o procedimento agora será fazer a divisão dessa carne em porções menores, porque ela estava em um saco maior. São cerca de 200 quilos de carne de tartaruga”, explicou Aragão.

Segundo Benedito Aragão, o Ministério Público será acionado para garantir que os responsáveis sejam devidamente penalizados de acordo com a lei, para que assim possa evitar futuros crimes dessa natureza, principalmente nas áreas de preservação: Praia de Nova Aurora (Alenquer) e Praia do Meio (Curuá). (Assista ao vídeo do secretário).

Ainda de acordo com Benedito, para combater a pesca predatória e o tráfico de animais silvestres é muito importante o apoio da população, que deve denunciar à polícia esse tipo de crime ao meio ambiente.

“Estamos vigilantes e empenhados em proteger nossa fauna e flora. Agradeço à Polícia Militar e à Polícia Civil pela parceria, e continuaremos trabalhando incansavelmente em defesa do meio ambiente”, concluiu o secretário Benedito Aragão.

