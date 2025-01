Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, um acidente envolvendo dois carros ocorreu na R. Santos Dumont, no bairro Jardim Planalto, em frente ao provedor WSP.

Segundo informações preliminares, a colisão foi causada por um ponto cego gerado por carretas estacionadas na via, o que dificultou a visibilidade dos motoristas. Moradores da região afirmam que a situação é recorrente, devido à falta de fiscalização no local, e frequentemente coloca em risco quem trafega pela área. Felizmente não houve feridos graves, apenas danos materiais.

Ponto cego provocado por carretas estacionadas em vias urbanas causa acidente em Novo Progresso (PA) Leia mais https://t.co/kufcUhczup pic.twitter.com/lPDYyupdiU — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 9, 2025

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/16:31:38

