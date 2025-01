Acusado de atirar no artista plástico Apolinário Oliveira é preso em São Paulo após mais de 4 anos foragido

Sandro Corrêa de Carvalho foi preso em São Paulo — Foto: Divulgação

Após mais de quatro anos foragido, Sandro Corrêa de Carvalho foi preso em Barueri, São Paulo, por meio de uma operação conjunta entre o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Santarém, no oeste do Pará, e a Polícia Civil paulista.

Sandro Carvalho é acusado do homicídio do artista plástico santareno Manoel Apolinário Oliveira de Sousa, ocorrido em novembro de 2020. Atualmente, ele está à disposição do Poder Judiciário e deve ser transferido para Santarém nos próximos meses, onde aguardará julgamento pelo Tribunal do Júri.

O crime ocorreu em 15 de novembro de 2020, durante uma confraternização em um hotel no bairro Liberdade, em Santarém. Apolinário foi baleado por Carvalho após um desentendimento relacionado a um comentário sobre um cachorro que estava com o acusado, que, visivelmente alcoolizado, disparou contra a vítima.

Apolinário foi socorrido e passou por cirurgias, mas faleceu em 1º de dezembro de 2020 devido a complicações decorrentes do ferimento.

Em dezembro de 2020, a 4ª Promotoria de Justiça de Santarém denunciou Sandro Corrêa de Carvalho por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, solicitando sua prisão preventiva. O caso foi encaminhado à 3ª Vara Criminal de Santarém.

