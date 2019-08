Madeira sai do Pará sem nota é presa em operação da policia no Mato Grosso.

A madeira apreendida estava em um caminhão que saiu do Pará e seguia para Mato Grosso sem documento de transporte. (Foto:Divulgação)

Polícia apreende caminhões e cargas de madeiras durante operação no Mato Grosso.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil apreendeu, ontem, quatro caminhões que apresentaram fraudes no transporte de madeira extraída ilegalmente, além de fraudes fiscais. Também foram apreendidas 140 m³ de madeira, havendo acionamento do órgão ambiental para aplicação das autuações administrativas ambientais.

Os autuados responderão pelos crimes previstos na legislação e a madeira apreendida terá destinação definida após apreciação judicial dos casos. A operação ocorreu na quarta e quinta-feiras e foi dividida em duas fases. Na primeira houve nivelamento teórico conduzido por integrantes do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais lotados na 6ª delegacia PRF – Sorriso, com capacitação de 40 Policiais Civis de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Marcelândia e Itaúba.

A 2ª fase consistiu na operação em campo, com prática dos procedimentos de fiscalização em pátio com madeiras apreendidas e fiscalização de veículos em trânsito na BR-163 em Guarantã do Norte até a divisa de Estado com o Pará.

