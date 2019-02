Por engano, funcionário joga no lixo saco com R$ 70 mil do patrão

Dinheiro é recuperado no mesmo dia com a ajuda de coletores.

Por engano, um funcionário de uma loja de lubrificantes em Tupã, no interior de São Paulo, jogou fora um saco de lixo com R$ 70 mil em dinheiro que pertencia ao patrão dele. O dinheiro foi recuperado no mesmo dia, nessa sexta-feira (18), com a ajuda de coletores de lixo.

Como conta o G1, assim que o funcionário descobriu que havia descartado o dinheiro, que deveria ser levado para o banco, ele tentou correr atrás do caminhão. Sem sucesso.

Foi preciso que o empresário entrasse em contato com o setor responsável pela coleta de lixo e seguisse para o aterro sanitário, na tentativa de recuperar o dinheiro.

Com a ajuda de dois coletores e o motorista do caminhão, o empresário vasculhou o lixo e abriu todos os sacos, até encontrarem o dinheiro.

Um dos coletores disse que a equipe não percebeu nada de anormal no saco, que chegou a ser prensado pela pá do caminhão, que compacta todo o lixo coletado.

“Parecia ser uns pacotes de R$ 10 mil cada, achamos uns sete pacotes desses. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto, só na televisão”, disse o coletor Juliano Batista Quirino ao G1.

O motorista do caminhão disse que a atitude honesta dele e dos colegas deveria ser obrigação de todos. “A gente se sente aliviado e feliz por ter ajudado a achar o dinheiro e devolver ao dono. Só gostaria que nossos políticos também agissem dessa forma”, disse Rogério Alves.

Em agradecimento, o empresário deu R$ 100 para que os três funcionários da equipe de coleta dividissem entre eles.



Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

