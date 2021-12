Porcos do mato fogem de criador atacam idosa em Rurópolis

Porco do mato, conhecidos como “javaporcos” – (Foto: | REPRODUÇÃO)

Os bichos estavam sendo criados de forma ilegal no interior de uma residência.

Na última quinta-feira (2), as polícias Civil e Militar deflagraram a “Operação Cateto”, a fim de combater crimes ambientais, e prenderam um homem que criava porcos selvagens, conhecidos como “javaporcos”, depois dos animais atacarem um idosa, na cidade de Rurópolis, no oeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo estava criando, de forma ilegal, no interior de sua residência, animais silvestres, tipo “porco do mato”. Na última quarta-feira (1), os bichos se soltaram e os animais teriam invadido a casa e atacaram uma senhora com várias mordidas.

A mulher foi levada às pressas para a emergência do Hospital Municipal de Rurópolis (HMR) com sangramento e vários ferimentos nas pernas, mas não corre risco de morrer. O nome do proprietário dos “porcos do mato” não foi divulgado.

Diante da constatação dos crimes ambientais, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado, em flagrante, pela prática de crime ambiental e foi transferido para o sistema prisional.

